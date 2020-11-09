Стало известно, какой контент на произвольную программу заявили лидеры в женском одиночном катании на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Алена Косторная начнет произвольную программу с тройного акселя, этот прыжок пока будет единственным элементом ультра-си в программе спортсменки.

Александра Трусова, которая идет на втором месте после короткой программы, заявила всего три четверных прыжка в программе: два четверных тулупа (один в каскаде), а также один сольный четверной лутц. Изначально фигуристка обещала исполнить четыре четверных прыжка.

Идущая третьей после короткой программы Майя Хромых заявила в произвольной программе первым прыжком четверной сальхов, однако на соревнованиях пока чисто этот прыжок не исполняла.