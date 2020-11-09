В 7 туре Второй Бундеслиги «Хольштайн» Киль примет «Гамбург» на «Хольштейн-Стадион». Игра состоится 9 ноября в 22:30 по московскому времени.

«Хольштайн»

«Хольштайн» в данный момент находятся на пятой строчке в турнирной таблице и имеют за своими плечами 11 баллов. Коллектив не одерживал победы в двух последних встречах.

Клуб разделил очки с «Эрцгебиргом» в предыдущем туре, однако до этого «Хольштайн» встречался с «Гройтер Фюрта» и не смог с ними справиться, как итог, поражение со счётом 1:3. Примечательно, что это поражение стало первым в рамках текущего сезона.

Команда отлично играет в защите и за последние шесть туров пропустила всего пять голов. Этот показатель является наилучшим среди всех команд в Бундеслиге. Последние победы состоялись над «Вюрбургером» со счётом 2-0 и над «Фортуной» с результатом 2-1.

«Гамбург»

«Гамбург» являются фаворитами турнирной сетки имеют 16 баллов в своём арсенале. Клуб опережает своих ближайших преследователей на три очка, причём вторые уже сыграли матч седьмого тура. При любых исходах этого противостояния «Гамбург» по-прежнему останутся на первой строчке.

Клуб отлично играет в атаке в текущем сезоне, за шесть сыгранных встреч «Горожане» забили 15 мячей во вражеские ворота. Примечательно, что коллектив ещё не проиграл.

Последние три встречи прошли достаточно успешно. Сперва победа над «Эрцгебирге» со разгромным счётом 3-0, затем с «Гамбургом» не справился «Варцбургер» и встреча закончилась со счётом 3-1.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 3.20 букмекеры оценивают вероятность победы хозяев. За 2.23 они предлагают победу гостей. На ничью поставили коэффициент 3.45.

Эксперты считают, что при более-менее равных коэффициентах имеет смысл взять победу хозяев, так как мотивация «Гамбурга» в данном матче определённо ниже, чем у «Хольштайна», ввиду расположения их в турнирной таблице и предлагаю сделать ставку на победу «Хольштайна» с коэффициентом 3.20.