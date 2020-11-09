Российский фигурист, воспитанник группы Алексея Мишина Евгений Семененко рассказал о том, как относится к партнеру по группе, призеру чемпионата мира Михаилу Коляде.

Слова Семененко цитирует портал Sport24. Фигурист отметил, что отношения со старшим товарищем по группе у него позитивные.

«На тренировках помогаем друг другу, играем на прыжки — у нас дополнительная мотивация делать элементы. Я, естественно, к нему тянусь, у него мировой уровень катания», — отметил Семененко, подчеркнув, что старается брать от Коляды только лучшее.

Напомним, Евгений Семененко стал победителем четвертого этапа Кубка России в Казани, он набрал более 260 баллов за два проката, что стало личным рекордом спортсмена. На втором месте — Андрей Мозалев, на третьем — Макар Игнатов.