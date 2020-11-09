Российский фигурист, воспитанник группы Алексея Мишина Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Кубка России в Казани.

По словам фигуриста, которые цитирует портал Sport24, фигурист добился личного рекорда по сумме двух программ на этапе Кубка России в Казани.

«Произвольную все равно мог лучше откатать, но прокатом доволен. Единственная серьезная ошибка — на тулупе», — отметил Семененко, подчеркнув, что в целом он доволен своим выступлением на этапе, по баллам в короткой программе он серьезно прибавил.

«Я приехал с целью показать программы и просто катать чисто. А там как будет», — заключил Семененко.

Напомним, Евгений Семененко одержал победу на этапе Кубка России, набрав 264,38 балла по сумме двух прокатов.