Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с секс-скандалом Артема Дзюбы и его невызов в сборную России на грядущие матчи.

В интервью ютуб-каналу сборной Роччии Черчесов отметил, что постарался максимально отодвинуть команду от сложившейся ситуации.

«Самому Артему, наверное, нужно время, чтобы как-то прийти в себя, побыть в семье. Поэтому решили, что на этом сборе его не будет», — отметил Черчесов, добавив, что не разговаривал с футболистом, однако с ним связывались представители тренерского штаба.

По словам Черчесова, если такая ситуация случилось, то ее нужно закрыть максимально комфортно для всех сторон.

«Сборной же нужно готовиться к матчам, а Дзюба, как капитан команды, прекрасно понимает, что мы легкомысленных решений не принимаем», — отметил Черчесов.