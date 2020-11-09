Комментатор и стример в CS:GO Арсений ceh9 Триноженко поделился мыслями о возможных достижениях российского состава Natus Vincere. Триноженко считает, что клуб может стать лучшей командой мира по версии HLTV, однако для полного доминирования на сцене не хватит мотивации.

Станут ли Natus Vincere топ-1 командой мира? Тут вопрос доминирования. Подняться в рейтинге на первое место, наверное, могут, но доминировать — вряд ли. Тут нужна очень сильная мотивация, которой, как мне кажется, уже не будет.

8 ноября Natus Vincere проиграла Complexity в рамках полуфинального матча группы А онлайн-турнира IEM Beijing Online 2020 по CS:GO. Коллектив Джастина jks Сэвэджа обыграл своих соперником со счётом 2-1 в близкой борьбе.

«Рождённые Побеждать» в данный момент занимают пятое место в рейтинге HLTV и имеют 610 очков. Выше располагаются FURIA, Astralis, Vitality и Heroic.