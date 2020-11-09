Аналитик Бен Noxville Стинуизен обнародовал новый состав команды с Алексеем Solo Березиным и Романом RAMZEs Кушнарёвым. Стинуизен сообщил, что с двумя российскими игроками практикуется Владимир No[o]ne Миненко, Бакытом Zayac Эмилжановым и 21-летним пакистанцем Саидом SumaiL Самаил Хассаном.

Слышал от нескольких источников, что Solo, No[o]ne и RAMZEs играют скримы вместе с SumaiL и Zayac. Насколько мне известно, они сыграют на EPIC League Season 2. Более того, они сразу сыграют в раунде плей-офф за выход в Division 1, минуя другие отборочные матчи. Это может стать серьезным преимуществом, ведь никто до сих пор не видел, как они выступают вместе.

5 ноября Состав VP.Prodigy стал основным составом Virtus.pro по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. Бывший состав Virtus.pro был расформирован, однако у игроков по-прежнему остались контрактные обязательства перед организацией.

EPIC League пройдёт с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонт турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион. Среди приглашённых команд есть новый состав Virtus.pro.