Российский тренер по биатлону, наставник сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал о подготовке к новому сезону чемпиона мира 2020 года Александра Логинова.

В интервью РИА Новости Кугаевский отметил, что Логинов сейчас проходит углубленное медицинское обследование, которое покажет кондиции спортсмена.

По словам Кугаевского, по плану у Логинова было все проведено без срывов за исключением небольших проблем с локтем на летнем чемпионате России.

«Я считаю, что Логинов должен выйти на хорошую форму, которую он может еще набрать через старты. Все-таки у него есть квота (на Кубок мира), поэтому ему нет смысла форсировать подготовку», — отметил тренер, подчеркнув, что в Тюмени у Логинова есть прекрасные условия для подготовки, а также хорошая ветровая обстановка. Также на сборе рядом с биатлонистом была его семья, общение с которой идет на пользу.