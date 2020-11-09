Стример Майк shroud Гржесик сравнил шутеры от разных разработчиков и признался, что считает Valorant лучшим шутером, который вышел в последние несколько лет, однако Counter-Strike всё равно лучшая игра в истории. Стример также обратил внимание на Apex Legends и Squad, которые считает достойными претендентами.

Valorant. Это лучший шутер, вышедший за последнее время. Игра не умирает, как многие говорят, наоборот, она растет во всех направлениях. Только посмотрите, сколько профессиональных игроков в CS ушли в Valorant за полгода в Северной Америке. Еще мне очень нравятся Apex Legends и Squad, потому что я люблю, когда в шутере ярко выражен соревновательный процесс. Counter-Strike — игра богов. Лучший шутер, когда-либо созданный людьми. Это факт.

Ранее Гржесик высказался на счёт будущего соревновательной сцены североамериканского региона в CS:GO. Гржесик считает, что шутер от Valve испытывает колоссальные проблемы в этом регионе и игра скоро станет никому не нужной.