Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина исполнила на тренировке каскад из четверного тулупа и двух тройных прыжков.

Видео с исполнением сложнейшего каскада появилось в «Инстаграме» академии. Спортсменка, которой в этом году исполнилось 12 лет, прыгнула на тренировке каскад из четверного тулупа, тройного тулупа, ойлера и тройного сальхова — на соревнованиях подобные элементы не исполняют.

Напомним, ученица «Академии Плющенко» Вероника Жилина выступит на четвёртом этапе Кубка России в Казани. Турнир девушек-юниорок стартует уже в среду, 11 ноября, спортсменки покажут короткие программы. Основной соперницей Жилиной станет представительница группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева.