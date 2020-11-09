Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский сообщил о том, как проходит восстановление биатлонистки Ирины Старых, которая осенью перенесла операцию на спине.

Слова Кугаевского приводит портал РИА Новости. По словам тренера, сейчас Старых находится на реабилитации после оперативного вмешательства, которая займет около 2-3 месяцев.

«К Новому году она хотела бы определиться о том, что будет с карьерой. Это полностью ее прерогатива, никакого давления ни с чьей стороны нет», — отметил Кугаевский, добавив, что насчет здоровья биатлонистка консультируется со специалистами из Москвы, проводившими операцию.

Напомним, Ирина Старых из-за проблем со спиной и операции пропустит сезон-2020/21, ранее ее тренер отмечал, что биатлонистка может завершить карьеру.