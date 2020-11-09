Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Майя Хромых представила произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Спортсменка начала произвольную программу с четверного сальхова, который вновь не смогла приземлить. Затем фигуристка сделала ошибку на выезде с тройного флипа, прыгнула каскад из риттбергера и тулупа, а также двойной аксель. Во второй половине программы спортсменка прыгнула каскад из лутца и тулупа, а затем из флипа и сальхова и через ойлер.

Также фигуристка сделала ошибку при исполнении гидроспирали.

Судьи оценили прокат Хромых на 135.83 балла, общая сумма за два проката — 212.72 балла.

После Майи Хромых на лед выйдут две спортсменки из академии «Ангелы Плющенко» — Алена Косторная и Александра Трусова.