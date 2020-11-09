20 лет назад, 9 ноября 2000 года, состоялся релиз первой игры из серии Counter-Strike и в этот же день родился лучший игрок мира по версии HLTV предыдущего года французский игрок Матье ZywOo Эрбо.

Киберспортсмен ярко и дерзко появился на киберспортивной сцене, заявив о себе в команде Vitality как жёсткого индивидуального стрелка, на которую играет вся команда. И как оказалось, не зря. 20-летнего игрока за один году узнали все регионы CS:GO.

За год Матье Эрбо вместе со своей командой выиграл множество турниров и пять раз завоевал звание лучшего игрока турнира, обгоняя регулярно заядлого украинского игрока Александра s1mple Костылева. Французская команда заняла первое место на EPICENTER 2019, ECS Season 7 Finals и cs_summit 4. В интервью тиммейты говорили о том, что много стараются играть 20-летнего киберспортмена и создают под него ситуации, в которых он может показать свой максимум.

Звёзды сошлись или случайное совпадение, но дата создания легендарной серии игр Counter-Strike совпадает с рождением киберспортсмена. В сообществе ходит спор о том, рождаются ли киберспортсменами или становятся. Разберём обе стороны.

Киберспортсменами рождаются

Каждый человек обладает изначально каким-то набором минимальных навыков, которые, впоследствии может развить и стать лучше остальных. Так появляются великолепные художники, актёры и киберспортсмены. Если говорить про CS:GO, то важно быстро принимать решения и очень точно понимать движение мышкой. Как-то раз s1mple стоя за ноутбуком на обычной мышке задал жару, именно после этого он и начал свою карьеру. А есть люди, которым хоть дай самые лучшие девайсы, и они будут тренироваться днями, но они всёравно не достигнут такого высокого уровня.

Киберспортсменами становятся

Каждый игрок вправе сам научиться играть на высоком уровне в любую игру. Есть шутеры, стратегии, MOBA и многие другие жанры. Для достижения цели нужно упорно тренироваться и отдаваться полностью игре. Да, будет трудно, да, будут опускаться руки, но каждый, кто приложит максимум усилий может добиться результата.

Где находится правда мы вам не ответим, так как сами не знаем, однако каждый может ответить на этот вопрос лично для себя.