Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова представила произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Трусова начала прокат с сольного четверного сальхова, затем исполнила четверной лутц. Позже фигуристка упала с четверного тулупа. Чисто вышел двойной аксель. Во второй половине программы Трусова прыгнула четверной тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер.

Также спортсменка упала со второго прыжка в каскаде из тройного лутца и тройного риттбергера и чисто прыгнула каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

От судей за прокат Александра Трусова получила 171,21 балла, общая сумма за два проката — 248.63 балла.

Завершать выступления в произвольной программе будет лидер после короткой Алена Косторная.