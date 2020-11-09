Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная представила произвольную программу на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Спортсменка начала произвольную программу с двойного акселя, хотя изначально заявляла в прокате тройной. После фигуристка прыгнула каскад из лутца и тулупа, тройной риттбергер и еще один двойной аксель.

Во второй половине программы Косторная прыгнула каскад флип — ойлер — сальхов и флип — тулуп, а также сольный тройной лутц. Дорожку шагов фигуристки оценили лишь на второй уровень., вращения — на третий и четвертый.

За прокат под музыку Абеля Коженевски фигуристка получила 148.16 балла, в общей сумме за два проката 226.31.

Прокат в произвольной программе фигуристке занять второе место на этапе Кубка России в Казани.