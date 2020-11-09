Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Спортсменка исполнила чисто три четверных прыжка в произвольной программе, а также упала с одного из четверных тулупов и с риттбергера в каскаде с тройным лутцем. За две программы Трусова получила от судей 248,63 балла.

Второе место в соревнованиях заняла Алена Косторная. Она не стала прыгать тройной аксель ни в короткой, ни в произвольной программах и набрала 226,31 балла за оба проката.

Третье место заняла Майя Хромых, воспитанница группы Этери Тутберидзе. Она упала с четверного сальхова в произвольной программе, ее результат — 212.72 балла за две программы.