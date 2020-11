В финале верхней сетки встретятся два микса mudgolems и Yellow Submarine. Команды встретятся в 21-00 по московскому времени и будут бороться за слот на основную часть турнира EPIC League Season 2.

Mudgolems против Yellow Submarine

Mudgolems за последние 8 сыгранных карт проиграли только трижды. Сначала против Natus Vincere и Team Liquid в рамках ESL One Germany 2020, а затем против Ninjas in Pyjamas со счётом 1-2 в близкой борьбе. Все остальные игры коллектив выиграл.

Некоторое время назад европейский микс mudgolems обыграл Team Secret в полуфинале верней сетки онлайн турнира ESL One Germany 2020. Коллектив Неты 33 Шапиры выиграл своих соперников со счётом 2:0. Это было дейтвительно знаковое событие.

После того, как Ярослав Miposhka Найдёнов и Виталий so bad Ошманкевич присоединились к Yellow Submarine коллектив одержал множество побед над сильными командами, включая HellRaisers, Live to Win, Khan и Ninjas in Pyjamas и имеет все шансы побороться на равных против сегодняшних соперников.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — dota2ruhub