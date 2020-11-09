Российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире WTA в австрийском Линце, обыграв в первом круге представительницу Чехии Катержину Синякову.

Игра прошла на центральном корте «ТипсАрены» и продлилась 1 час и 19 минут. Счёт по сетам 6:3, 6:4 в пользу Александровой.

На счету российской теннисистки шесть подач навылет и три двойные ошибки. Её соперница не ошибалась на подаче и сделала пять эйсов за две партии.

В следующем круге Екатерина Александрова встретится с еще одной россиянкой Варварой Грачевой, которая ранее обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую в двух сетах. Матч второго круга между Грачевой и Александровой запланирован на среду, 11 ноября, ориентировочное время начала — 14:45 мск.