У Тутберидзе и Плющенко теперь 2:2 по этапам Кубка России: в Москве и Казани победила Александра Трусова, в Сызрани и Сочи — Анна Щербакова. В Казани увидели, наконец, и Алену Косторную, которую сильно тряхнул переход к «Ангелам Плющенко». Что за эти месяцы показал Плющенко, как тренер?

Выступление Александры Трусовой в произвольной программе — великолепное, хоть и было два падения. При Плющенко ее четверные прыжки начали подниматься еще выше, что в случае с Трусовой, является залогом докручивания и четкого приземления.

Публика замерла, увидев заход Трусовой на сальхов — и ахнула, когда увидела высоту прыжка. Тоже самое случилось с лутцем и вторым тулупом в каскаде.

Падения случились, по словам самой Трусовой, из-за потери концентрации — но в этом наверняка виновата и насыщенность самой программы. На чистые лутц и сальхов в начале проката фигуристка тратит очень много сил — поднять четверной на такую высоту ради докрутки и хорошего выезда дорогого стоит. От этого страдает еще один квад — тулуп, который идет сразу следом, а также дорожка шагов, которую фигуристка делает на морально волевых и риттбергер в каскаде с лутцем.

Глядя на 100 баллов за технику, кажется, а может, ну ее, эту хореографию? Мягкая короткая с сильным трикселем (пока с помарками, но все же) и убийственная произвольная с максимальным количеством квадов — вот секрет успеха, который поможет Трусовой убирать соперниц везде. Осталось теперь решить нюанс с физикой: Саша устает к концу программы, так что Плющенко должен что-то придумать.

Что пока творится с Аленой Косторной — непонятно. В Казани мы впервые увидели ее выступление в двух программах в соревновательном режиме спустя более 9 месяцев. Первые выводы: тройного акселя нет (в работе), что касается оценки за компоненты, то по ней Косторная теперь не особо отличается от других девушек — а Щербаковой даже проигрывает.

Пубертат, кажется, уже не за горами, а может, и уже настал, оттого и волшебное катание потяжелело. «В середине программы «померла», — говорит Алена после выступления, и от этих слов становится немного страшновато.

От программы, которую поставила Ше-Линн Бурн по скайпу, толку пока, как от дистанционного образования — руки мастера не видно. Но сама Алена не унывает и говорит, что все впереди. Будем надеяться, что за этой улыбкой Алена не скрывает собственное разочарование, а просто знает, что дальше будет только лучше.

А что касается тренера девочек… С квадисткой Трусовой Евгений Плющенко пока что справляется и нашел к ней подход. Но настоящим топом он сможет стать, когда при нем вновь заиграет всеми красками Алёна Косторная.