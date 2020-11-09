Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная высказалась о выступлении на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Слова Косторной цитирует портал РИА Новости. Фигуристка отметила, что в произвольной программе были грубые ошибки и помарки, она ехала не так, как может. «Было видно, что я прямо «померла» где-то в середине произвольной программы», — сказала Косторная журналистам после выступления.

Спортсменка подчеркнула, что несмотря на трудности проката, второе место и такие баллы — это очень и очень хороший результат. «Можно считать, что я справилась», — сказала Косторная.

Напомним, Алена Косторная откатала две программы без тройных акселей на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани и заняла второе место.