Российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная объяснила, почему исполняла произвольную программу без тройного акселя на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

«Тройной аксель не стала прыгать после совещания с тренерами», — заявила Косторная, чьи слова приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам фигуристки, она вместе с тренерским штабом работает вдолгую, и главное направление — это главные старты, чемпионаты Европы и мира.

«Есть над чем работать, мне страшно подумать, что скажут потом о прокате мой хореограф и Сергей Александрович», — сказала фигуристка, подчеркнув, что Сергей Розанов помогал ей в доработке программы, которую поставила Ше-Линн Бурн.

Напомним, Алена Косторная заняла второе место на этапе Кубка России в Казани, уступив лишь Александре Трусовой.