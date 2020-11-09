Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова высказалась о выступлении в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани.

Cлова Трусовой приводит Sport24. «Я сделала сальхов, лутц, потом был тулуп. Тулуп мне легче всего прыгать, но, наверное, не хватает концентрации», — сказала Трусова, подчеркнув, что не понимает второй ошибки на каскаде из лутца и риттбергера. Фигуристка добавила, что необходимо еще больше работать.

Затем Трусову спросили, рада ли она тому, что набрала больше 100 баллов за техническую составляющую программы. «Это из-за того, что бонусы, было бы намного меньше. Я бонусы вообще не считаю», — сказала фигуристка, подчеркнув, что недовольна прокатом, так как два падения недопустимы.

Напомним, фигуристка выиграла этап Кубка России в Казани, набрав более 248 баллов в сумме за две программы.