Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призер Олимпийских игр Доротея Вирер высказалась о том, хотела бы ли она иметь ребенка.

В интервью порталу Corriere dello Sport биатлонистка отметила, что мечтает о детях и в будущем хочет иметь более спокойную жизнь, чем сейчас — от отеля к отелю и с чемоданом наготове.

«Но сейчас рано, поговорим об этом после 2022 года. А пока я спортсменка», – сказала Вирер.

Напомним, сейчас Доротее Вирер 30 лет, она планирует соревноваться на мировом уровне до Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На данный момент в арсенале спортсменки бронза за смешанную эстафету на ОИ-2014 в Сочи, а также еще одна бронза за смешанную эстафету на ОИ-2018 в Пхенчхане. Также Доротея Вирер является трехкратной чемпионкой мира.