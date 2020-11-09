Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли ритм-танец на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани в соревнованиях юниоров.

Пара из Московской области, которая представляет ЦОВС «Одинцово», набрала 72,95 балла за выступление в ритмическом танце, из которых почти 40 баллов — за техническую составляющую программы.

На втором месте располагается пара из Москвы, спортивная школа «Мегаспорт» Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол. Фигуристы исполнили ритм-танец на 63,83 балла.

Третьими пока идут танцоры из московской СШОР «Синяя Птица» Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. Их программу оценили на 59,75 балла.

Завтра, 10 ноября, танцевальные пары выступят на этапе Кубка России в Казани с произвольными танцами. Начало выступлений пар назначено на 15:30 по московскому времени.