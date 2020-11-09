Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о выступлении девушек-одиночниц на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

По мнению Бестемьяновой в интервью «Чемпионату», Александру Трусову не зря называют русской ракетой. «Вижу желание Саши делать все эти многооборотные прыжки, ей это очень интересно», — отметила Бестемьянова, подчеркнув, что цели Трусовой видны только самой фигуристке, и ей нужно доверять.

«Что касается Косторной, то для первого выступления очень даже прилично – красивая программа, роскошные прыжки. Немного войдет в форму, тоже достойный соперник», — отметила Бестемьянова, подчеркнув, что надеется на возвращение тройного акселя у Алены Косторной.

Напомним, Александра Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, у Алены Косторной — серебро.