Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на товарищеском матче Молдавия — Россия, которая состоится в Кишиневе.

Игра запланирована на четверг, 12 ноября, начало встречи назначено на 20:00 по московскому времени. Место проведения встречи — арена «Зимбру», главный стадион страны.

Главным арбитром встречи станет румын Раду Петреску, ему будут помогать боковые арбитры Раду Гингуляк и Мирча Михаил Григориу — также из Румынии.

Ранее Раду Петреску уже работал на матчах российских команд: этот арбитр судил встречу между московским ЦСКА и загребским «Динамо» на групповом этапе Лиге Европы в 2020 году (которая завершилась со счетом 0:0), а также выступал помощником на матче Лиги чемпионоц между ЦСКА и «Реалом».