Защитник петербургского «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус по приезде в национальную команду.

Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу. Отмечено, что игрок был немедленно изолирован от команды, он будет продолжать тестироваться в ежедневном режиме. Симптомов болезни у футболиста нет, самочувствие у него отличное.

Всю команду, а также членов тренерского штаба дополнительно протестировали на коронавирус в экспресс-формате, все результаты — отрицательные.

Отметим, ранее стало известно, что в молодежную сборную России из-за травм не смогут приехать Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин, Станислав Магкеев, Наиль Умяров, Никита Калугин, Вячеслав Грулёв и Константин Марадишвили.