Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко, тренер Дмитрий Михайлов и Александра Трусова опоздали на поезд после того, как спортсменка победила на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», тренеры и фигуристка не успели на поезд из Казани в Москву, он отходил в 21:55 по московскому времени. Как заявили Плющенко и Трусова, они изначально перепутали вокзал и приехали на станцию Казань-1, в то время как их поезд стартовал на станции Восстание-Пассажирская.

Напомним, сегодня Александра Трусова победила на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 248,69 балла. В произвольной программе фигуристка прыгнула чисто три четверных прыжка.