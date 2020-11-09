На четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани сегодня, 10 ноября, стартуют соревнования спортивных пар в категории «Мастера спорта».

Начало выступлений пар назначено на 18:15 по московскому времени. В соревнованиях в Казани примут участие девять спортивных дуэтов.

В третьей, сильнейшей разминке покажут короткие программы сильнейшие пары сборной России. Под седьмым номером выступят представители Санкт-Петербурга и группы Тамары Москвиной и Артура Минчука Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Затем короткую программу покажут их одногруппники, действующие чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Завершать короткую программу будут призеры чемпионата мира и чемпионы Европы Евгения Тарасова/Владимир Морозов.