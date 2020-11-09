Главные новости с теннисных кортов, ледовых арен и футбольных полей по всему миру — в традиционном дайджесте от Nevasport за 9 ноября:

Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, Косторная без трикселя — вторая

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани. За две программы Трусова получила от судей 248,63 балла. Второе место в соревнованиях заняла Алена Косторная. Она не стала прыгать тройной аксель ни в короткой, ни в произвольной программах и набрала 226,31 балла. Результат Майи Хромых, ставшей третьей, — 212.72 балла за две программы.

Семененко выиграл этап Кубка России в Казани, Мозалев и Игнатов — в тройке

Российский фигурист Евгений Семененко выиграл четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани среди взрослых. Подопечный Алексея Мишина набрал за две программы 264,38 балла, выиграв короткую программу и став вторым в произвольной. На второе место удалось подняться Андрею Мозалеву — 257,35 балла он заработал за две программы. На третьем месте оказался воспитанник Евгения Рукавицына Макар Игнатов, он набрал 247,69 балла.

Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус по приезде в сборную России

Защитник петербургского «Зенита» и молодежной сборной России Данил Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус по приезде в национальную команду. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу. Отмечено, что игрок был немедленно изолирован от команды, он будет продолжать тестироваться в ежедневном режиме. Симптомов болезни у футболиста нет, самочувствие у него отличное.

Грачева обыграла Завацкую на старте турнира WTA в Линце

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла представительницу Украины Катарину Завацкую в первом круге турнира WTA в Линце, Австрия. Игра прошла на центральном корте «ТипсАрены» и продлилась 1 час и 49 минут. Счет по сетам 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Александрова начала с победы турнир WTA в Линце, обыграв Синякову

Российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире WTA в австрийском Линце, обыграв в первом круге представительницу Чехии Катержину Синякову. Игра прошла на центральном корте «ТипсАрены» и продлилась 1 час и 19 минут. Счёт по сетам 6:3, 6:4 в пользу Александровой.

Скопцова/Алешин выиграли ритм-танец на этапе Кубка России в Казани

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выиграли ритм-танец на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. За выступление в ритм-танце фигуристы из московской СШОР №2 набрали 79,36 балла. На втором месте пока располагаются Светлана Лизунова и Александр Вахнов, представители московской СШОР «Синяя птица». Они набрали 63,95 балла. Третьей пока идет еще одна пара из «Синей птицы» — Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, они набрали 57,69 балла.

Медведев сместил Федерера с четвертого места в рейтинге ATP

ATP опубликовал обновленный мировой рейтинг теннисистов от 9 ноября. В первой десятке произошло одно изменение — российский теннисист Даниил Медведев поднялся на четвертое место, сместив оттуда швейцарца Роджера Федерера. Другой россиянин, Андрей Рублев, остался на восьмой позиции. Третий из россиян, Карен Хачанов, опустился на одну позицию и теперь идет на 20-й строчке.