Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении чемпионки Европы Алены Косторной на четвертом этапе Кубка России в Казани.

В интервью РИА Новости Тарасова отметила, что Косторная показала в Казани, что еще не готова, и пока работает над восстановлением тройного акселя.

«Пожелаем ей его восстановить! Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши. Алене и Саше поставили практически одинаковую оценку за компоненты», — сказала Тарасова, подчеркнув, что Трусова прибавила во второй оценке.

Также Тарасова отметила, что фигуристки развиваются всесторонне, пока не наступил пубертат.

Напомним, Александра Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, Алена Косторная заняла второе место.