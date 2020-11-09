Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова переночует в президентском номере после победы на этапе Кубка России в Казани.

Об этом сообщил ее тренер Евгений Плющенко, отметив, что они опоздали на нужный поезд до Москвы и вынуждены были остаться в городе на ночь. «Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать», — отметил Плющенко, чьи слова приводит портал РИА Новости.

По словам Плющенко, они бросились на нужный вокзал, но не успели сесть на поезд, после чего тренер взял для Трусовой президентский номер в отеле.

«Она — королева четверных, королева фигурного катания! Думаю, это будет приятным бонусом за ее феноменальное катание на этапе в Казани, за ее работу», — сказал Плющенко.