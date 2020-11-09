Инсайдер Гийом neL Канело порассуждал на тему французского CS:GO. По его словам, в данной стране можно собрать достойную команду, которая будет достойно выглядеть среди остальных регионов. Канело предложил заинтересованным организациям обратиться к нему.

Я думаю, во Франции можно собрать еще одну отличную команду по CS:GO. Нужно перемешать составы LDLC и Heretics, плюс взять игрока, который покинет G2. Что-то вроде AmaNEk (капитан), Maka (AWP), Lucky, hAdji, bodyy. Мне кажется, это может сработать. Если какая-нибудь организация заинтересована, напишите мне, попробуем это устроить.

На текущий момент только две команды из Франции находятся в топ-15, это Team Vitality, располагающиеся на втором месте и новый состав G2, которые находятся в 13 месте.

Во Франции было сформировано большое количество успешных команд и регион считается достаточно сильным, в соотношении с другими европейскими странами. Таким же сильным регионом считается датский.