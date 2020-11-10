Стример Джарид summit1g Лазар поделился своими мыслями об игре Valorant. Лазар признался, что не получает должного удовольствия от данной игры и видит, что зрители также не сильно заинтересованы в просмотре этого шутера.

Не думаю, что буду часто играть в Valorant. Я думал об этом — не могу отделаться от чувства, что мне не нравится играть в нее. Кажется, зрителям тоже не особо нравится, возможно, матчи в Valorant неинтересно смотреть, если ты сам не увлечен игрой.

Summit1g заявил, что в Valorant можно в один день показывать невероятный перфоманс, а на следующий играть, как будто никогда не запускал игру. Стримеру такое чувство не подходит и он останется навсегда фанатом CS:GO.

Ранее стример и бывший киберспортсмен Майк shroud Гржесик высказался о будущем Valorant и CS:GO. Гржесик считает, что прямо сейчас шутер от Riot Games завоёвывает рынок и скоро заберёт большую часть аудитории от продукта Valve.