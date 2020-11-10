Компания Valve поздравила пользователей с 20 днём рождения серии игр Counter Strike. В твиттере разработчики опубликовали сообщение, состоящее из одного слова.

Желаю своей версии 1.0 счастливого 20-го дня рождения!

Valve считают день рождения шутера именно по дате выхода из бета-версии, то есть 19 июня 1999 года. Однако, многие пользователи были разочарованы таким поведением разработчиков из-за того, что они так халатно отнеслись к двадцатилетию выхода первой версии Counter-Strike.

Первоначально игру считали модом к Half-Life, однако режим настолько захватил внимание геймеров, что разработчики выкупили права на шутер и выпустила игру отдельно. Похожим способом появилась Dota 2, которая изначально была модом в Warcraft 3.

20 лет назад, 9 ноября 2000 года, состоялся релиз первой игры из серии Counter-Strike и в этот же день родился лучший игрок мира по версии HLTV предыдущего года французский игрок Матье ZywOo Эрбо. На nevasport вышел эксклюзивный материал с разбором мысли о том, рождаются ли киберспортсменом или становятся.