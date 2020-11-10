NS вспомнил времена буткемпов в торговых центрах и зарплаты $100 в месяц

Стример Ярослав NS Кузнецов поделился в твиттере воспоминаниями об игре в DTS, съёмных квартир и зарплаты $100 в месяц. Кузнецов отметил, что несмотря на встречные трудности, данная команда была самая приятная, за которою он мог выступать.

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