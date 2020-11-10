Защитник «Зенита» Деян Ловрен пропустит ближайшие игры сборной Хорватии. Об этом сообщил главный тренер хорватской команды Златко Далич. Ловрен пропустит товарищеский матч со сборной Турции (11 ноября) и встречу Лиги наций против Швеции (14 ноября).

Далич сообщил, что у него небольшое повреждение сухожилия.

«К тому же из-за перебора жёлтых карточек он в любом случае не смог бы нам помочь в матче со сборной Швеции. Он присоединится к команде в Сплите перед матчем с Португалией», — цитирует Далича Glas Istre.

Напомним, что Ловрен в качестве капитана вывел «Зенит» на поле против «Краснодара» в победной игре 14-го тура чемпионата России (3:1).