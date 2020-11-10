Встреча 6-го тура Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и датским «Мидтьюлланном» — под угрозой срыва из-за нового штамма коронавируса. Об этом собщает Daily Mail. Новый штамм передаётся от норок к человеку.

Как отмечает источник, если «Ливерпуль» отправится в Данию, то по возвращении из страны англичанам предстоит пройти двухнедельный карантин. Такие протоколы были отменены для элитных спортсменов и спортсменок после возобновления соревнований, но это не относится к Дании, где выявлен новый коронавирус.

Встреча между «Мидтьюлланном» и «Ливерпулем» должна пройти 9 декабре. В первом круге в игре второго тура команда Юргена Клоппа обыграла датчан со счётом 2:0.