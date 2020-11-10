Комментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение относительно возможного возвращения в «Зенит» бразильского форварда «Шанхай СИПГ» Халка.

Орлов сомневается: кажется, Халку уже 34 года — он попросит большие деньги. Комментатор приводит пример Маркизио, который приезжал, но совсем неудачано.

«Все же будут ждать от него того самого Халка, но это очень трудно. В спорте тяжело держать форму, и он в Китае играл. Думаю, это нерационально. Халка можно взять, но с контрактом на год. Всё-таки возраст, надо смотреть, как пойдёт. Можно рискнуть, как с Ибрагимовичем», — отметил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе команды он стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны.