Популярный телеведущий Иван Ургант оценил шумиху вокруг форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее в соцсетях набрало популярность видео интимного содержанием с участием Артема.

По словам Урганта, людям, которые критикуют Артёма, надо перестать быть лицемерами и ханжами. Ведущий не понимает, что Дзюба такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной — капитана?

«Врачи это рекомендуют делать, это нормально, это полезно! Это лучший способ снять стресс! Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. В конце концов, не стулом же он человека ударил», — сказал Ургант в эфире «Вечерний Ургант».

Позже футболист не был вызван в сборную России на ноябрьские матчи команды Черчесова и стал автором победного гола в ворота «Краснодара» в 14-м туре РПЛ (3:1).