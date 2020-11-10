Чемпионат мира в России теперь состоится не раньше 2027 года. Об этом сообщается на сайте IBU.

Через четыре дня на конгрессе Международного союза биатлонистов выберут места проведения турнира 2024 и 2025 годах. Единственным кандидатом на ЧМ-2024 является чешский город Нове Место. На ЧМ-2025 претендуют Минск и швейцарский Ленцерхайде. В 2026 году чемпионат мира не состоится из-за Олимпийских игр.

Напомним, что с декабря 2017-год СБР ограничен в правах из-за антидопинговых нарушений. Это подразумевает невозможность провдения соревнований под эгидой IBU.

Если в следующем году IBU не восстановит СБР в правах, то ЧМ состоится в России не ранее 2029 года.

В последний раз Россия принимала чемпионат мира в 2011 году в Ханты-Мансийске.