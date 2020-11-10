Прямая трансляция матча «Йокерит» — СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА сегодня, 10 ноября, проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против финского «Йокерита».

Игра состоится в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча будет осуществляться на на официальном сайте ХК СКА здесь.

В последнем матче КХЛ перед паузой на Евротур СКА уступил пекинского «Куньлуню» 1:2. До этого обыграл омский «Авангард» 5:2. У СКА девятый показатель в КХЛ по очкам. У команды Валерия Брагина 27 баллов.

У «Йокерито» сыграно на шесть матчей меньше. Команда занимает седьмое место в Западной конференции с 23 очками.