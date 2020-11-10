Двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, может провести свой первый бой в организации в декабре. Об этом сообщает в Instagram журналист Игорь Лазорин.

Как информирует источник, дебют Умара зависит от одобрения рабочей визы для бойца. Ранее, напомним, дебютные бои Нурмагомедова откладывались. В июле он должен был драться на «Бойцовском острое» против Натаниэла Вуда. Но из-за смерти Абдулманапа бой был отменен.

Затем был запланирован поединок с Сергеем Морозовым на UFC 254. Однако бой не состоялся из-за госпитализации Умара с гриппом, температурой и рвотой. Он был доставлен в больницу.