Ближайшая встреча «Зенита» в регулярном сезоне Евролиги с «Олимпией Милан» находится под вопросом из-за вспышки коронавируса в итальянском клубе. Однако поединок еще может состояться в срок.

По плану матч должен пройти 11 ноября на «СИБУР Арене» (20.00). Однако в понедельник стало известно, что восемь баскетболистов «Милан» сдали положительные тесты. Отмечается, что ни у кого из них не наблюдается симптомов.

«Милан» остановил тренировки и изолировал всех с положительными тестами. Сегодня, 10 ноября будут сделаны дополнительные тесты.

Как сообщает «Спорту День за Днем», итальянский клуб хотел бы сыграть матч провести игру в срок и вылететь в Санкт-Петербург даже сильно урезанным составом. Матч состоится, если удастся собрать хотя бы 8 баскетболистов на игру. Отметим, что 13 ноября «Милану» играть с «Химками».

В активе Зенита» сейчас две победы и одно поражение в Евролиге. У «Милана» – три победы и два поражения.