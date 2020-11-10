Швейцарский волейбольный клуб «Линдарен Воллей» решил не участвовать в Кубке ЕКВ. На стадии 1/16 финала соревнований этот клуб должен быть стать соперником петербургского «Зенита».

Это означает, что матчи между «Зенитом» и «Линдарен Воллей», запланированные на 11 и 18 декабря, были отменены. «Зенит» автоматически проходит на стадию 1/8 финала Кубка ЕКВ. В этом раунде Кубка ЕКВ «Зенит» сыграет с победителем пары «Эрзени» (Албания) — «Хебар» (Болгария).

Швейцарский клуб — не первый коллектив, отказавшийся от участия в Кубке ЕКВ. На прошлой неделе солигорский «Шахтер» снялся с Кубка ЕКВ из-за коронавируса.