Специалист по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила прокаты произвольных программ Александры Трусовой и Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани.

По словам Гончаренко, если говорить про Трусову, то она имеет такой набор прыжков и элементов, с которым конкурировать никто не смог. Косторная, сделав чистый прокат, делала не скоростные, неуверенные вращения. Гончаренко считает, что Косторная может делать их лучше и видно, что не совсем в форме.

«Ощущения звенящего проката не было. Когда она ехала в прошлом году «Ангела», короткую программу, то слезу вышибало. Сейчас этого нет», — приводит слова Гончаренко «Известия».

Напомним, что Трусова уверенно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка (248,63 балла по итогам двух программ). Косторная заняла второе место, набрав в сумме 248,63 очка.