Регулярный чемпионат НБА с большой информацией начнется в 2020 году. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации. Информируется, что представители клубов в профсоюзе игроков голосуют за старт сезона 22 декабря.

«Дополнительные детали еще предстоит обсудить, и профсоюз игроков уверен, что стороны достигнут соглашения по вопросам предстоящего сезона, которые еще остаются», — отмечается в заявлении профсоюза.

Ожидается, что каждый коллектив НБА сыграет в регулярном сезоне по 72 матча. Профсоюз игроков согласовал график, по которому начало тренировочных сборов будет на 1 декабря. При этом Драфт НБА пройдет на 18 ноября.

В прошлом сезоне регулярный чемпионат был досрочно прекращен из-за пандемии коронавируса. Встречи плей-офф прошли в режиме «пузыря» в Орландо. Победителем плей-офф стал «Лейкерс», который обыграл в финальной серии «Денвер».