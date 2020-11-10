На утро 10 ноября в России не был побит рекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в России было зафиксировано 20 977 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в стране —1 817 109 человек, из них активных случаев 435 207.

За время распространения инфекции от коронавируса вылечилось 1 350 741 человек, еще 31 161 человек стали жертвами пандемии.

По всей стране было проведено более 65 миллионов тестов на коронавирус за все время пандемии.

В Москве был обнаружен 5902 новый случай заболевания коронавирусом за последние сутки, в Московской области — 685 случая, в Санкт-Петербурге — 1485 случай, это рекорд для региона.