Актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался относительно возможного ухода нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду из туринского клуба.

Боярский считает, что если Роналду решит покинуть «Ювентус», то его возьмет любая команда. А если португалец окажется в Питере, это будет фантастика. И не так важно, что ему сейчас 35 лет.

«С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!», — приводит слова Боярского «Чемпионат».

Боярский сравнил приезд с Роналду, если бы 78-летний Пол Маккартни решил бы приехать в Россию и выступать за одну из российских групп.

Ранее народный артист России раскритиковал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать нападающего Артема Дзюбу в национальную команду из-за слитого в сеть видео с его самоудовлетворением.