Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио открыли прием заявок на возврат денег за приобретенные билеты на соревнования.

Как сообщает пресс-служба «Токио-2020» получить деньги назад смогут жители Японии, выигравшие право купить билеты в национальной лотерее. Те иностранцы, которые уже имеют на руках билеты, должны будут обратиться в региональные офисы продаж.

Заявки на возврат будут приниматься до конца ноября. С 1 по 21 декабря организаторы планируют сделать возврат за билеты на Паралимпийские игры.

Подчеркивается, что в случае продолжения пандемии коронавируса в 2021 году «Токио-2020» осуществлят еще один период возврата денег за билеты.

Ранее отмечалось, что из десяти миллионов билетов, которые рассчитывали продать к Олимпиаде, было реализовано 4,4 миллиона.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии соревнования сдвинули на год. Новые сроки — 23 июля — 8 августа 2021 года.